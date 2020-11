CORONAVIRUS. Dopo il figlio, contagiata tutta la famiglia del vice sindaco

DRAGONI – Era il 31 ottobre quando il vice sindaco di Dragoni, Pierino Raffaele Piucci ha comunicato la notizia del contagio di suo figlio e del suo isolamento, nonostante il tampone risultato negativo. in queste ore è emerso che anche lo stesso numero due del comune è risultato positivo, assieme alla moglie e ad altri due figli. Queste le parole del vice di Lavornia.

“A distanza di 10 giorni dal primo tampone che era risultato negativo, dopo esserci posti in autoisolamento fiduciario, con la mia famiglia abbiano deciso di rifarlo per precauzione ed abbiano scoperto di essere positivi, al pari di mio figlio Raffaele che, per primo, è risultato contagiato dal COVID-19 nella nostra famiglia. Ringraziando il Signore, stiamo bene e non abbiamo particolari sintomi, se non qualche linea di febbre o una piccola tosse, o qualche leggero dolore alle ossa, che vanno e vengono. Ovviamente, inutile dire che tutti e 4 restiamo in isolamento a casa, come avvenuto nelle ultime due settimane, in attesa che trascorrano i giorni per poter fare i tamponi di riscontro non appena possibile, osservando le misure previste dai protocolli sanitari dell’Asl. Tampone di riscontro che mio figlio Raffaele farà già nelle prossime ore così da verificare se risulta ancora covizzato o se, come speriamo, è guarito”