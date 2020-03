CORONAVIRUS. Dopo la morte dell’80enne, tampone per due persone a contatto con la donna

SAN PRISCO (red.cro.) – In queste ore è stato effettuato il test del tampone per due persone che sono venute in contatto con la signora di San Prisco di 80 anni deceduta pochi giorni e colpita dal contagio da coronavirus.

Le due persone attualmente manifestano sintomi blandi. Da quando è arrivata l’ufficialità della positività della persona deceduta le due persone in parola sono in isolamento, sotto stretto monitoraggio della polizia municipale, dei carabinieri e sono in contatto diretto e costante con il sindaco e altri consiglieri comunali. Gli altri parenti della persona risultata positiva sono in isolamento fiduciario e non presentano sintomi. I risultati relativi ai 2 tamponi saranno comunicati non appena arriveranno i referti. Non è possibile al momento stimare i tempi perché c’è una mole di lavoro impressionante da fare per chi è deputato a controllare i tamponi.

Lo ha comunicato il primo cittadino di San Prisco Domenico D’Angelo