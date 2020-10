CORONAVIRUS. Due bimbi positivi al tampone dopo il contagio delle insegnanti

ARIENZO – Il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida ha comunicato l’esito dei tamponi eseguiti sugli alunni della scuola San Filippo Neri: “Ci sono appena stati comunicati gli esiti dei tamponi di gruppo effettuati sulla classe delle due insegnanti dell’Istituto scolastico San Filippo Neri, risultate positive al Covid e in isolamento da più di una settimana. Purtroppo, due alunni sono risultati positivi. Si tratta di un bambino, residente ad Arienzo, e di una bambina, che vive in uno dei paesi limitrofi. Ho raggiunto telefonicamente le rispettive famiglie. I bambini stanno bene, sono asintomatici, e i familiari conviventi sono in quarantena in attesa dei tamponi. Attualmente, i casi in città sono 15.”