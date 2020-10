CORONAVIRUS. Due dipendenti del comune di CASERTA entrati in contatto con un positivo: messi in isolamento

CASERTA – Sono due i dipendenti del comune di Caserta, entrambi assegnati al Settore Servizi Demografici, ad essere entrati in contatto con un soggetto che poi si è rivelato positivo al covid-19. Per questo motivo, dopo la segnalazione avvenuta ieri e firmata dalla Responsabile dell’Ufficio di Stato Civile della Città di Caserta, Angela Scorpio, è stata decisa in via precauzionale la misura del lavoro domiciliare, lo smart working fino alla diagnosi del tampone, o comunque al termine del periodo di quarantena senza sintomi, per i due dipendenti. Speriamo che per questi due addetti al servizio demografico dell’ente capoluogo possa essere solo uno spavento, senza nessuna conseguenza legata ad un eventuale contagio.