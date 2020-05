CORONAVIRUS. E’ il giorno della riapertura di bar e ristoranti in CAMPANIA

REGIONALE – E’ il giorno della riapertura per i ristoranti e le pizzerie della CAMPANIA. Le attività non hanno riaperto lunedì, come nel resto d’Italia, secondo quanto deciso dalla Regione CAMPANIA al fine di dare ulteriore tempo ai titolari delle attività per adattare gli ambienti alle nuove misure di distanziamento anti-coronavirus. Se per pub, ristoranti e pizzerie non sono previsti limiti di orario, l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca prevede l’obbligo di chiusura serale entro le ore 23 per bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite. In pratica stop alla cosiddetta “movida”, con la raccomandazione ai Comuni e alle autorità competenti di intensificare i controlli sul rispetto del divieto di assembramento proprio nelle zone a maggior afflusso di giovani.

Questo perché, si legge nell’ordinanza, “sono stati segnalati plurimi episodi di assembramenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di giovani che, in violazione delle prescrizioni in tema di distanziamento interpersonale e di uso obbligatorio delle mascherine, creano situazioni di pericolo e diffusione del contagio, presso bar e locali per lo più nelle zone interne alle aree urbane della cosiddetta ‘movida’ nonché sui lungomari“. Per gli altri esercizi pubblici di ristorazione non soggetti al limite orario delle 23, viene stabilito l’obbligo di servizio al tavolo al fine di “assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio“.