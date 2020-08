CORONAVIRUS. È morta Rita Greco, la vedova del “Boss delle Cerimonie”

È morta Rita Greco, la vedova del “Boss delle Cerimonie” Antonio Polese. Ottant’anni, si trovava ricoverata già da due settimane nel reparto di terapia subintensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli.

Era risultata anche lei, come altri nella cittadina napoletana di Sant’Antonio Abate, positiva al coronavirus, ma non ne aveva ancora sviluppato i sintomi. Oltre a lei, anche il genero Matteo Giordano, marito di Donna Imma, era finito in ospedale sempre per coronavirus: l’uomo tuttavia è in fase di guarigione, in attesa del secondo tampone negativo per poter ritornare a casa.