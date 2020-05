CORONAVIRUS/FASE 2. Mercati rionali, a CASERTA e provincia lenta ripresa. Ecco la situazione

CASERTA – Nonostante l’ok della Regione, a CASERTA ma anche in altri centri della provincia non hanno ancora riaperto i mercatini rionali, soprattutto quelli piu’ piccoli. Quelle piu’ grandi dovrebbero riprendere; accadra’ per esempio a CASERTA, dove la fiera bisettimanale di via Ruta, mercoledi’ 13 maggio, riaprira’ i battenti, seppur a ranghi fortemente ridotti; vi saranno infatti, in questa prima fase, solo le bancarelle degli alimentari, dunque una decina o qualcosa in piu’. Molti dubbi a Maddaloni, dove c’e’ voglia di ripartire ma le prescrizioni cui attenersi si ritengono troppo severe. Qualche chance a Santa Maria Capua Vetere. Almeno per oggi invece, molti mercatini rionali, i piu’ piccoli, non hanno ripreso l’attivita’; e’ avvenuto a CASERTA, con i mercatini di via Tescione e del quartiere Acquaviva, dove bisogna ancora adeguare le aree alle prescrizioni imposte, visto che l’ordinanza che ne ha disposto la riapertura e’ stata emanata solo qualche giorno fa.