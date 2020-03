CORONAVIRUS. “Fate la spesa per le prossime due settimane”. Il sindaco di Piedimonte prima lancia l’allarme, poi ritratta. Ma centinaia di cittadini in fila ai supermercati

PIEDIMONTE MATESE – È difficilmente comprensibile quale sia la motivazione che ha fatto scattare la tastiera del sindaco di Piedimonte Matese Luigi Di Lorenzo che, in poche ore, ha prima allarmato la cittadinanza invitando tutti ad acquistare cibo per le prossime settimane, per poi fare marcia indietro.

Di Lorenzo aveva invitato ad acquistare beni alimentari per le prossime due settimane, poi si è reso conto di quella che lui stesso ha definito “espressione infelice“, in maniera indulgente, spiegando che non esiste alcuna possibilità di chiusura di supermercati, neanche una possibile mancanza di cibo

Ha terminato poi il suo ultimo intervento chiedendo alla cittadinanza di evitare la spesa quotidiana e ridurre le uscite. Ma pare che ormai fosse già troppo tardi, poiché la ressa al ai supermercati di Piedimonte Matese e delle vicine San Potito e Telese terme era già iniziata, con centinaia di persone in fila, dopo aver letto ciò che il primo cittadino aveva scritto.

I POST DEL SINDACO DI LORENZO: