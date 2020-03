CASERTA – Un uomo della provincia di Caserta è stato denunciato dopo essere stato beccato dai carabinieri nei pressi di Cautano, in provincia di Benevento, in compagnia di un pensionato di Roma, senza alcun giustificato motivo per essersi allontanato da casa.

Gli è stata contestata l’inosservanza del decreto emanato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che prevede fino a 3 mesi di carcere o una multa fino a 206 euro.