CORONAVIRUS. Fiato sospeso a “Central Park” per l’esito del tampone a Gaetano Lista, morto stamattina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel condominio “Central Park” c’è paura. Si attende, infatti, l’esito del tampone a cui è stato sottoposto Gaetano Lista, padre della segretaria comunale Mariaemilia Lista e suocero del pubblico ministero Maurizio Giordano.

Si ragiona in famiglia molto sul fatto che un parente della segretaria Lista sarebbe tornato 10 giorni fa da Padova e si può ipotizzare che probabilmente abbia potuto, in qualche modo, trasmettere il coronavirus. Ma la notizia non è assolutamente certa e solo con l’esito del tampone, che arriverà nel pomeriggio, massimo domani mattina, si deciderà se mettere poi in quarantena tutte le persone che abitano in quel condominio. Nella palazzina risiede anche la stessa segretaria e altri suoi familiari.