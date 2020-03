CORONAVIRUS. Francesco guarito dal Covid-19: “E’ stato un periodo buio per me. Tutti insieme ce la faremo”

CESA – Francesco, ragazzo di Cesa, guarito dal Covid-19, ha raccontato la sua storia sui social. Qui sotto pubblichiamo il messaggio con il quale ha spiegato ai suoi concittadini della battaglia che ha condotto e vinto contro il coronavirus: “Finalmente dopo questo lungo periodo buio per me e la mia famiglia, e dopo tutti questi sacrifici passati sempre e solo a combattere per farcela, è arrivato l’esito di tutto ciò…ufficialmente negativo, sono guarito“.

E ancora, rivolgendosi ai malati, “Ce la farete anche voi, vi sto vicino anche da lontano, tutti insieme ce la faremo e mi raccomando restiamo a casa“, ha scritto.