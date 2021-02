CAMIGLIANO – Alcuni bambini e i rispettivi genitori sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta degli allievi della scuola meterina paritaria San Francesco d’Assisi. Il sindaco Giovanni Borzacchiello ha firmato un’ordinanaza per sospendere la didattica in presenza in tutti gli istituti del territorio. Porte chiuse dunque dall’8 al 21 febbraio, compresi i servizi educativi. Si potrà insomma continuare il proprio percorso di studi solo con la didattica a distanza.