CORONAVIRUS. I DATI del contagio in Campania. In provincia di CASERTA superati i 230 positivi

CASERTA – Sono stati resi noti in questi minuti i numeri riguardanti i dati del contagio da coronavirus in Campania, ovviamente relativi alla giornata di ieri. Oltre al dato regionale, potete trovare qui in basso la ripartizione provincia per provincia.

Il punto con gli aggiornamenti comunicati dall’Unità di crisi alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 2.231

Totale tamponi: 15.728

Totale deceduti: 148



Totale guariti: 107 ( di cui 38 totalmente guariti e 69 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.161 (di cui 507 Napoli Città e 654 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 360

Provincia di Avellino: 258

Provincia di Caserta: 238

Provincia di Benevento: 81

Altri in fase di verifica Asl: 133