CORONAVIRUS. Il bollettino della Regione Campania. TUTTI I DATI DI OGGI: casi positivi, i decessi e i guariti

REGIONALE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino odierno dei casi da Coronavirus. Aggiornato il numero dei casi positivi, dei decessi e dei guariti.

Sono 46 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 3.389 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19. Il numero complessivo dei positivi al Coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 5.278, su 361.893 tamponi analizzati. Nelle ultime ore, come evidenziato dal bollettino, si sono registrati anche 2 guariti, che portano il totale a 4.305, tutti considerati completamente guariti. Infine, non si registrano decessi: il totale è fermo a 440.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 46 (*)

Tamponi del giorno: 3.389