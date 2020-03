CORONAVIRUS. Il calcetto durante la quarantena, tre giovani denunciati

AVERSA (red.cro.) – Sarebbero oltre 200 le denunce che sono partite dalle forze dell’ordine nei confronti dei trasgressori del decreto ministeriale del 8 marzo che dava il via alla quarantena, giunte poi al tribunale di Aversa-Napoli Nord.

Come ben sapete, questa è la corte di riferimento per tutta la zona dell’agro Aversano e, come si evince dal nome, della zona nord di Napoli. Il caso più particolare è quello della partita di calcetto avvenuta a San Marcellino pochi giorni fa, per la quale sono stati denunciati tre giovani.