CORONAVIRUS. Il sindaco annuncia: “Sono stato contagiato”. E’ in isolamento a casa

GALLUCIO – “Cari concittadini, oggi tra i gallucciani positivi al Covid-19 ci sono purtroppo anche io: sono in isolamento a casa, in buone condizioni grazie alla protezione del vaccino, quindi continuerò a svolgere il mio compito istituzionale e a lavorare da remoto per il nostro Comune. Un abbraccio (virtuale) a tutti!”

Il sindaco del comune di Galluccio, Franco Lepore, ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook la positività al coronavirus.

Come avete potuto leggere, il primo cittadino ha dichiarato che continuerà a lavorare da remoto, in considerazione delle buone condizioni di salute.