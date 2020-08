CORONAVIRUS. Il sindaco: “Al via i tamponi in auto. Ecco il bilancio dei positivi del giorno”

ROCCAMONFINA – Tamponi eseguiti in auto per velocizzarne l’esecuzione. Questo l’ultimo provvedimento preso a Roccamonfina. Ecco i dettagli spiegati dal sindaco Carlo Montefusco: “Visto l’elevato numero di tamponi ancora da effettuare, il Sindaco, in collaborazione con l’ASL CASERTA, ha organizzato a partire da domani alle ore 14:00 il “DRIVE IN ANTICOVID” ai fini di un monitoraggio capillare.

Presso l’area mercato di Roccamonfina, da domani i tamponi verranno eseguiti dagli operatori sanitari ASL in modalità drive-through, ossia senza che il cittadino debba scendere dalla propria auto. Le persone verranno convocate telefonicamente con un sms il giorno precedente oppure riceveranno un messaggio di posta elettronica con le indicazioni e l’orario per il tampone.

Non è possibile presentarsi direttamente senza essere stati convocati. E’ obbligatorio presentarsi in automobile e preferibilmente da soli.

Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico dell’ASL per la grande disponibilità.

Questo il bollettino aggiornato di oggi 23.08.2020

📌 ORE 23:30

Positivi del giorno: 3

Negativi del giorno: 66

Totale positivi: 23



Totale negativi: 201Totale tamponi processati: 224