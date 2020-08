CORONAVIRUS IN CAMPANIA. Ecco come sono suddivisi i 14 nuovi contagi tra le 5 province. Resta il dubbio su CASERTA

Il punto odierno sulle 5 province

CASERTA – Utilizzando le tabelle del ministero della Salute, che poi le utilizza per pubblicare ogni giorno il report giornaliero, così come precedentemente era compito della protezione Civile (LEGGI QUI QUELLO ODIERNO), andiamo ad analizzare con attenzione i numeri del contagio da coronavirus in tutte e 5 le province della nostra regione, numeri in forte aumento nella giornata di oggi

Leggendo i dati di questi minuti, non si registrano nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Sono, quindi, 635 i casi totali dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le altre 4 province, iniziamo con le note buone. Avellino e Benevento nelle ultime 24 ore non registrano ulteriori positività, restando ferme rispettivamente a 583 e 211 casi totali.

La provincia di Napoli resta la più colpita dall’epidemia e vede aumentare di 9 unità il dato dei casi di coronavirus, contando 2.818 casi. La provincia di Salerno ha 1 nuovo positivo accertato e arriva a 803 contagi da covid dall’inizio dell’epidemia.

Altri 41 (+4 rispetto a ieri) tamponi, inoltre, vengono classificati come in fase di aggiornamento e nelle prossime ore dovrebbero dare il loro risultato. Il totale delle due province porta al totale di 10. Gli altri quattro, quindi, sono registrati nella lista in aggiornamento e a breve sapremo a quale provincia appartengono i positivi. Considerando che l’Asl Caserta non ha ancora reso noto i contagi delle ultime 24 ore, qualcuno di questi 4 nuovi positivi in “fase di aggiornamento” potrebbe essere legato proprio alla Terra di Lavoro. Un’ipotesi plausibile, poiché è ancora assente dal conteggio casertano la positività proprio nel comune capoluogo (LEGGI QUI).