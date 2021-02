PIETRAMELARA – Un intero nucleo familiare è rimasto contagiato dal Coronavirus insieme ad un conducente di autobus che trasporta i ragazzi alle scuole superiori. Proprio quest’ultimo episodio avrebbe suscitato non poca preoccupazione in tutte quelle famiglie i cui figli usufruivano di quel mezzo. L’Asl ha fatto scattare l’indagine epidemiologica ma a quanto pare, per fortuna, non avrebbe individuato ulteriori contagiati.