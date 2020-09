CORONAVIRUS. Intera famiglia torna positiva dall’estero. E il sindaco ordina l’obbligo di mascherina h24

SAN MARCO EVANGELISTA – Sono stati ufficializzati 3 nuovi casi di positività al coronavirus a San Marco Evangelista. Lo ha comunicato il sindaco Gabriele Cicala: “Si tratta di padre, madre e figlio albanesi, tornati dall’Albania da pochi giorni. Non hanno sintomi.”

In totale, in paese si contano 6 positivi, tutti asintomatici per i quali è scattata la quarantena.

Cicala ha fatto sapere inoltre di aver firmato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina sul territorio comunale h24 nei luoghi pubblici, fuori a circoli, bar e nelle piazzette. “Anche se si è asintomatici bisogna rispettare le regole.” ha concluso.