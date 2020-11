CORONAVIRUS. L’appello dei farmacisti di MONDRAGONE e CASTEL VOLTURNO alla comunità: “Restituite le bombole di ossigeno che avete in casa”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’caccia alle bombole di ossigeno introvabili in tutta la Campania, ed arriva l’appello dei farmacisti di Mondragone e Castel Volturno rivolto a coloro che le conservano in casa senza riportarle indietro. Sono ormai molti i casi di persone affette da Covid19 che pur lamentando per giorni o addirittura settimane i sintomi della polmonite da coronavirus, sono allettate e non possono essere soccorse perché negli ospedali non c’è più posto e l’unica soluzione rimane quella di affidarsi alle bombole di ossigeno, anche perché le prime fasi della malattia, sono di sicuro gestibili a casa. Ecco perché è fondamentale la loro restituzione in un momento di massima emergenza che vede salire la loro richiesta anche perché queste, per un paziente Covid, durano appena due o tre giorni. Una vita umana non può pagare il prezzo di una dimenticanza o del menefreghismo umano.