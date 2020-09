COMUNICATO STAMPA

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 del tampone praticato a una cittadina di Marcianise.

Si tratta di una donna dell’età di circa 57 anni, del tutto asintomatica, alla quale le Autorità sanitarie hanno prescritto il trattamento domiciliare.



Sono state contemporaneamente adottate di tutte le misure cautelari previste per la circoscrizione del contagio e tutte le persone hanno avuto contatti con la paziente sono state poste in quarantena, sotto osservazione e, quando necessario, sono stati praticati i tamponi per il Covid-19.