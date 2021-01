CORONAVIRUS. MONDRAGONE. Troppi contagi, slitta la riapertura delle scuole

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina a seguito di un incontro avvenuto tra il Sindaco Virgilio Pacifico, il Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 unitamente al Direttore Sanitario del DS n° 23, si è deciso di far slittare di una settimana l’apertura delle attività didattiche in presenza previste per domani 11 gennaio 2021, a causa dell’alto numero dei positivi che si è registrato in questi giorni.

“Tale decisione – si precisa nel comunicato emanato oggi 10 gennaio 2021 dal Primo cittadino Pacifico – scaturisce dalla necessità di consentire una maggiore prevenzione attraverso la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi di ultima generazione al personale scolastico e non, agli alunni ed ai genitori“.

Una decisione prevedibile scaturita purtroppo dagli ultimi dati Covid non confortanti, visto che il numero dei contagiati è ancora in crescita e ci sono decine di tamponi ancora da processare.

