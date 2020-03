CORONAVIRUS. Muore 85enne dopo crisi respiratoria, eseguito tampone dopo il decesso

SESSA AURUNCA (red.cro.) – E’ deceduto l’uomo di 85 anni, proveniente da Sessa Aurunca, ricoverato martedì all’ospedale locale di San Rocco, per colpa di una grave crisi respiratoria. Ovviamente, il rischio di un possibile contagio da coronavirus esiste e per questo è stato eseguito il test del tampone post mortem, come nel caso del 46enne di Mondragone Giuseppe Buonaugurio. L’uomo era intubato e in isolamento, come il protocollo sanitario prevede per sospetti casi di contagio dal virus Covid-19.