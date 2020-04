CORONAVIRUS. Muore in ospedale ex assessore comunale

Non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid-19

CASTEL MORRONE – Il coronavirus ha spento Luigi Papa, ex assessore e consigliere comunale di Castel Morrone. Il 73enne (LEGGI QUI) è morto nell’ospedale di Caserta dove si trovava ricoverato. Era in politica sin dagli anni 80.

Il sindaco Gianfranco Della Valle ha informato la cittadinanza: “Non si è mai risparmiato per la comunità di Castel Morrone. Ricordo il suo impegno per lo sport ed il sociale”.

Domani ci sarà la benedizione della salma a cui il primo cittadino parteciperà come rappresentante dell’intera comunità. “Ho sentito i familiari che purtroppo non potranno partecipare perchè sono in quarantena. E’ forse questo l’aspetto che rende ancora più doloroso questo lutto che colpisce tutta la nostra comunità“.

Si trattava dell’unico caso di coronavirus registrato a Castel Morrone.