CORONAVIRUS. Muore noto imprenditore, il ricordo commosso del sindaco

VAIRANO PATENORA – Ancora una vittima per il Covid in provincia di Caserta. Si tratta di un noto imprenditore di Vairano Patenora a cui il virus non ha lasciato scampo. A darne notizia il sindaco, Bartolomeo Cantelmo: “Piangiamo la perdita di un nostro concittadino conosciuto da tutti sia come grande imprenditore che per il suo essere uomo semplice e buono. Grande lavoratore, si è sempre prodigato per garantire il lavoro ai suoi tanti dipendenti ma anche per aiutare silenziosamente le persone in difficoltà.

Partecipiamo commossi al grande dolore che ha colpito la famiglia.”