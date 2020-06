CASERTA – Pubblichiamo qui in basso i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus nei comuni casertani. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati casi di positività al covid-19. La provincia è ferma a quota 470. Non si sono registrati decessi, mentre 3 persone sono state dichiarate guarite.

Il dettaglio lo potete leggere qui in basso.