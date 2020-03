Misure di contenimento CORONAVIRUS a MARCIANISE. Nuove disposizioni per “Campania” e Outlet. Il Comune chiede a negozi e farmacie di attivare le consegne a domicilio. Chi viene dalle zone rosse si autodenunci

Il Comune di Marcianise sta approntando tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza Covid-19. In particolare:

Su disposizione del Commissario straordinario, dott. Michele Lastella, venerdì 6 marzo u.s. è stata effettuata la sanificazione degli uffici comunali e nelle prossime ore partirà quella di tutte le strade comunali.

È stato attivato, per il tramite della locale Protezione civile, un gazebo informativo che periodicamente distribuirà, con l’ausilio della Croce rossa, materiale divulgativo relativo alle cautele da adottare per prevenire il contagio.

Tutti gli esercizi commerciali devono adottare le necessarie cautele volte a prevenire la formazione di assembramenti e il rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro tra gli utenti. A tale fine sono state notificate, ai fini dell’esatto adempimento, le nuove disposizioni dettate per il contenimento dell’emergenza, in particolare quelle del dPCM 8 marzo 2020 e quelle emanate con ordinanze del Presidente della Giunta regionale Campania n. 7 e 8 del 8 marzo 2020 e della connessa circolare attuativa n. 149657 della medesima data. Le stesse sono state notificate anche ai responsabili dei centri commerciali presenti sul territorio, chiedendo particolare attenzione al rispetto delle direttive sull’igienizzazione e sulla distanza minima da garantire all’interno dei locali. Per il tramite della Polizia municipale sono già stati attivati i controlli sul rispetto delle predette disposizioni all’interno del territorio comunale mettendo costantemente a disposizione una volante.

Per la gestione operativa dell’emergenza è stato attivato il C.o.c. (Centro operativo comunale), costituito da personale qualificato per la gestione delle emergenze che supporterà il comune in tutte le attività connesse al superamento di questa fase molto delicata.

È stata resa disponibile sul sito del comune di Marcianise una sezione dedicata all’emergenza Covid-19, consultabile al link http://www.comune.marcianise.ce.it/c061049/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/227

e su cui è pubblicata tutta la normativa di riferimento nonché le indicazioni già emanate dall’amministrazione comunale.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per superare questo momento di difficoltà che sta coinvolgendo tutto il Paese, affidandosi prima di tutto alla prudenza e al senso di responsabilità che contraddistingue i cittadini di Marcianise. L’invito, rivolto in particolare alla popolazione più anziana, è quello di restare a casa il più possibile nei prossimi giorni ed uscire sono per indifferibili motivi di lavoro e di salute.

Alle attività commerciali, quali supermercati e farmacia, viene chiesto di attivare la possibilità di effettuare la consegna a domicilio per permettere alle persone di restare a casa.