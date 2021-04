CORONAVIRUS. Paese a “contagio zero”. Il sindaco: “Manteniamo alta l’attenzione per non vanificare i nostri sacrifici”

FALCIANO DEL MASSICO – “Finalmente a Falciano del Massico registriamo nuovamente zero casi di positività al COVID19.

Un dato che rassicura tutti noi ma che non deve assolutamente indurci ad abbassare la guardia.

È questo il momento più delicato, atteggiamenti irresponsabili possono in un attimo vanificare il risultato e i sacrifici di tanti concittadini che sono stati responsabili subendo finanche ripercussioni economiche per le loro attività lavorative.

Manteniamo alta l’attenzione, rispettiamo le norme tutelando in questo modo la nostra vita e quella dei nostri cari”. E’ il messaggio del sindaco di Falciano del Massico Erasmo Fava, che, nella serata di ieri, ha postato la buona notizia.

Questa la situazione al momento:

Positivi rispetto al giorno precedente: -1;

Guariti dal 12 ottore 2020: 122;

Deceduti: 3.