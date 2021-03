CORONAVIRUS. In CAMPANIA probabile bis della ZONA ROSSA fino a Pasqua, oggi la decisione

REGIONALE – La Campania con grande probabilità rischia di restare zona rossa fino a Pasqua. E’ prevista per oggi la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrà rinnovare le restrizioni per la regione guidata dal presidente Vincenzo De Luca visto che è in scadenza la precedente ordinanza. I numeri degli ultimi giorni, in realtà, non fanno ben sperare per un passaggio in zona arancione. I positivi sono in continuo aumento (quasi 2500 nuovi casi di media al giorno, con un tasso di positività sopra al 10% quotidiano). Ma quello che preoccupa è soprattutto la situazione degli ospedali. Ad oggi sono ricoverati 153 positivi in Terapia intensiva e 1562 nei reparti.