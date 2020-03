CORONAVIRUS. Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento in scadenza. Ecco il testo completo del decreto-legge

CASERTA – (p.m.) Pubblicato nella gazzetta ufficiale l’ultimo decreto-legge legato all’epidemia da COVID-19 (D.L. 17 marzo 2020, n.18) che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese. Il provvedimento, che è molto articolato e si sviluppa su 127 articoli, decorre dal 17 marzo e spazia daì finanziamenti aggiuntivi ed il potenziamento del personale del comparto sanitario, agli ammortizzatori sociali a sostegno del lavoro, dall’estensione a 12 giorni dei permessi per l’assistenza alle persone con disabilità, ai congedi genitoriali, dalle misure di sostegno finanziario alle aziende ed al commercio, alla proroga e differimento di una serie di adempimenti legali e di pagamenti erariali.

Per gli effetti dell’art. 104, anche la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge è prorogata al 31 agosto 2020. La loro validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

QUI, IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

decreto legge coronavirus 17 marzo 2020, n.18