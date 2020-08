CORONAVIRUS. Ragazza torna dalle vacanze fuori regione e risulta positiva

SAN PRISCO – Anche a San Prisco è stato registrato un nuovo caso di coronavirus. Ecco la comunicazione ufficiale: “Si desidera comunicare ai concittadini che da pochi minuti è arrivata da parte dell’ASL la comunicazione di un altro caso di positività al Covid-19.

Si tratta di una persona giovane tornata da una vacanza oltre i confini regionali che presentava una lieve sintomatologia. Al momento si trova in buone condizioni generali di salute presso la sua abitazione dove non ci sono altri familiari conviventi.

Si sta cercando di ricostruire la catena di contatti che ha avuto in questi ultimi giorni.



Siamo in attesa inoltre dell’esito dei tamponi dei familiari conviventi del caso di positività comunicato ieri.

Si ricorda l’obbligatorietà di comunicare con l’ASL per i rientri dalle vacanze all’estero, e si suggerisce laddove si è rientrati da una vacanza in posti sul territorio nazionale dove ci sono focolai di Covid-19, di stare in isolamento se c’è la presenza di una sintomatologia seppur lieve e di mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia.

Si ribadisce l’obbligo di porre in essere tutte le precauzioni possibili, in primis il rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina quando previsto e nei casi di assembramenti.

L’appello è rivolto soprattutto ai giovani che possono assolutamente fare tutto ma nel rispetto delle regole per tutelare se stessi e i propri cari”