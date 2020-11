CORONAVIRUS. Ricoverato in terapia intensiva al Rummo, muore 75enne

REGIONALE – Tre persone hanno perso la vita nelle ultime ore nel padiglione Santa Teresa dell’ospedale Rummo di Benevento. Un 86enne di Benevento, un 84enne di Salerno e un 75enne di Caserta erano ricoverati in terapia intensiva e nelle ultime ore si sono aggravati irreversibilmente. L’elenco delle vittime in provincia di Benevento arriva cosi’ a 76 dall’inizio della pandemia. L’ospedale cittadino fa registrare oggi un aumento di ricoveri, con 12 nuovi pazienti che portano a 96 il numero di ricoverati, 6 dei quali in terapia intensiva e 14 in sub intensiva. L’ospedale Rummo attualmente ospita 22 pazienti di altre province ed e’ in costante aumento il ricovero di pazienti sanniti, che fino a poco tempo fa era un numero molto contenuto.