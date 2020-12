CORONAVIRUS. Ripartenza della scuola in sicurezza. Il Comune dispone tamponi gratis per insegnanti e alunni

Saranno effettuati il 5 gennaio

ARIENZO – In vista del rientro a scuola in presenza, previsto per gennaio salvo ripensamenti, il Comune di Arienzo, ha deciso di organizzare una giornata di screening dedicata ad alunni e insegnanti per garantire un ritorno a scuola nella massima sicurezza. Il 5 gennaio, presso un locale plesso scolastico, docenti, studenti e personale Ata del luogo potranno effettuare gratuitamente il tampone. Un’iniziativa, quella lanciata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Guida, che mira ad avere una ripresa delle lezioni quanto più ‘libera’ dal virus possibile.