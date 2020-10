CORONAVIRUS. Salgono i contagi, il sindaco chiude le scuole fino a sabato

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il sindaco Vincenzo Caterino ha deciso di chiudere le scuole fino a sabato 10 ottobre. Dopo aver sospeso il mercato, le attività sportive e i circoli ricreativi fino al 18 ottobre, arriva una nuova misura restrittiva. San Cipriano conta al momento 75 contagi, due dei quali sono in isolamento in altri comuni. “Il provvedimento – spiega il sindaco – si è reso necessario sulla scorta dei risultati dei test che hanno riguardato il personale docente e gli alunni. Dalla analisi dei dati emerge che una forte percentuale di contagi avviene in ambito familiare, luogo in cui naturalmente il livello di attenzione scende.”