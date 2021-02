SAN CIPRIANO D’AVERSA – Nella scuola media del plesso Schipa dell’Istituto comprensivo Mattia De Mare di San Cipriano d’Aversa uno studente è risultato positivo al coronavirus. La struttura è stato chiusa in questi giorni per consentire la sanificazione. Oggi i ragazzi sono rientrati in classe. Il giovane positivo è in buone condizioni, mentre i compagni hanno studiato tramite didattica a distanza.