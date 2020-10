CORONAVIRUS CASERTA. Studentessa positiva, chiuso per un giorno il liceo Manzoni

CASERTA – Una ragazza che frequenta il secondo anno del liceo Manzoni di Caserta è risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo è scattata la quarantena per i compagni di classe, per 5 docenti e per un collaboratore scolastico. La scuola resterà chiusa domani, lunedì, per la sanificazione. Le lezioni invece si terranno regolarmente alla Dante Alighieri dove un alunno è risultato positivo. La sanificazione è stata effettuata ed è stata disposta la quarantena per la classe frequentata dallo studente.