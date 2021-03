ORTA DI ATELLA – Nel primo weekend di zona rossa per la Campania sono stati messi in campo anche i droni per monitorare il territorio. È accaduto ad Orta di Atella, fra le città più popolose del Casertano, dove la polizia municipale ha attivato i droni per verificare possibili assembramenti. Il monitoraggio proseguirà durante tutto il periodo di zona rossa.