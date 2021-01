CORONAVIRUS. “Familiari di persone in quarantena in visita dai parenti”

RIARDO – L’amministrazione comunale di Riardo ha segnalato con una nota che due persone residenti in paese sono risultate positive al coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto per comportamenti irresponsabili: i familiari di persone in quarantena avrebbero, infatti, fatto visita a congiunti.

Ecco quanto comunicato dall’ente: “Nonostante i reiterati inviti ad assumere le necessarie cautele per evitare il rischio di contagio, si continuano a registrare atteggiamenti e comportamenti irresponsabili. Infatti, incuranti dei rischi e dei pericoli si registrano assembramenti, si organizzano visite ad amici e parenti. In qualche caso anche familiari di persone in quarantena si recano dai congiunti, come se niente fosse, come se il virus dovesse contagiare altri e non gli autori di tali gesti. Questo modo di comportarsi dimostra non solo irresponsabilità e stupidità, ma anche mancanza di rispetto per la salute propria e quella degli altri“.