Corpo di un 40enne trovato in una pozza di sangue. In un post di Facebook la dichiarazione d’amore alla compagna

SPARANISE/S. ANDREA DEL PIZZONE – E’ stato ritrovato, intorno alle 19 di questa sera, in una pozza di sangue il corpo del 40enne Emiliano Papa, originario di Sparanise ma da tempo residente a Sant’Andrea del Pizzone. Ancora sconosciute le cause del decesso, ma si ipotizza ad un suicidio. Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’ufficio di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico.

L’ultimo post di Facebook, pubblicato dall’uomo solo 10 ore fa, è un’ultima dichiarazione d’amore per la sua compagna.