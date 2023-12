Corre dal fidanzato ferito e si schianta in auto: 25enne in ospedale in codice rosso 15 Dicembre 2023 - 10:33

La giovane si apprestava a raggiungere il fidanzato finito in ospedale, questa mattina alle 5, a seguito di un’aggressione DRAGONI – Un tragico schianto avvenuto questa mattina lungo la Telesina, nel tratto compreso fra gli svincoli di Baia e Latina e Dragoni. L’impatto è stato violentissimo ha visto coinvolti due mezzi: un camion e un’auto. Ad avere la peggio una giovane 25enne, M.M., che viaggiava sul lato passeggero dell’auto, che in compagnia di un congiunto, alla guida anche lui ferito seppur in modo più lieve e traportato, invece, all’ospedale di Piedimonte Matese, si apprestava a raggiungere il fidanzato in ospedale vittima di un’aggressione. Gravemente ferita è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Caserta dove a breve sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla milza.