Corse ridotte sulla tratta Piscinola-AVERSA della metro, si parte ogni 30 minuti. Monta la protesta dei passeggeri

AVERSA – Una nuova batosta per il già carente trasporto pubblico per i passeggeri che, quotidianamente, usufruiscono della linea metropolitana Piscinola-Aversa, di competenza dell’Eav, società partecipata della Regione Campania che gestisce il trasporto pubblico. Sono state ridotte infatti le corse della metropolitana da e verso Napoli della Metrocampania Nord est, ovvero la Piscinola-Aversa. Dallo scorso venerdì i treni partono ogni 30 minuti invece che 15 causando non pochi disagi. Inevitabile il malcontente e le proteste da parte dei cittadini.

La Piscinola-Aversa, conosciuta anche come linea Arcobaleno per via dei colori delle sue stazioni, è molto importante, dal momento che consente ai cittadini dell’hinterland settentrionale di Napoli e della provincia di Caserta di raggiungere la stazione della Linea 1 della metropolitana di Napoli di Piscinola, quartiere della periferia Nord del capoluogo campano e, da lì, il centro della città. Oltre ad Aversa, infatti, la linea serva anche i comuni di Giugliano in Campania, Mugnano e Melito, in tutto più di mezzo milione di abitanti.