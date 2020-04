Costringe la moglie a prostituirsi, in manette 28enne

CASTEL VOLTURNO – Sabato scorso (18.04.2020), in tarda serata i Carabinieri di Castel Volturno del Reparto Territoriale di Mondragone, al termine di articolata attività di ricerca durata diversi mesi, hanno fermato il cittadino nigeriano I.C., cl 1992, persona sottoposta ad indagini per delitti consumati nell’anno 2019 in danno dell’ex compagna.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, consentiva di raccogliere incontrovertibili indizi di reità a carico dell’indagato per i delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed estorsione, questi ultimi finalizzati a costringere la vittima a consegnare all’uomo somme di denaro, profitto dall’attività di meretricio svolta dalla donna. La cattura dell’uomo, irreperibile dal novembre 2019, avveniva grazie ad un meticoloso servizio di appostamento che consentiva di individuare l’abitazione ove l’uomo si nascondeva. Datosi nuovamente alla fuga tra le abitazioni e successivamente all’interno della pineta di Castel Volturno, l’indagato veniva infine bloccato dopo circa un’ora di ricerca, raggiunto e catturato tra i campi ove aveva tentato di nascondersi. Ieri l’udienza di convalida del fermo: l’indagato è agli arresti domiciliari presso altro territorio.