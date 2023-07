Costruzioni abusive sul terreno di sua proprietà, la pronuncia del Consiglio di Stato a 22 anni dai fatti

Respinto il ricorso del privato contro l’ordinanza del Comune.

CASAPESENNA. Finalmente il Consiglio di Stato si è pronunciato, a 22 anni dal ricorso, rigettando l’istanza inoltrata da un cittadino di Casapesenna, proprietario di un terreno in via Lorenzo, sul quale furono edificate costruzioni abusive. L’uomo aveva impugnato l’ordinanza del Comune che imponeva lo sgombero dell’area, oltre ad acquisire il terreno perché lo stesso proprietario non aveva adempiuto ad una demolizione ordinata nel 2001.

Il ricorso è stato ritenuto infondato e, per questo respinto.