REGIONALE – In CAMPANIA i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono 5.053, dato che emerge su 41.263 test, di cui 26.089 antigenici e 15.174 molecolari. I deceduti sono 6, 2 dei quali morti in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli in terapia intensiva disponibili sono 812 e di questi 59 sono occupati, mentre dei 3.160 posti letto di degenza ordinaria ne sono occupati 1.017.