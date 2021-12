COVID A CASERTA E PROVINCIA. Ufficiali 224 nuovi contagi e due decessi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Tendenzialmente, nei giorni festivi il numero dei contagi viene analizzato tramite dei tamponi che segue un’analisi passata soprattutto sui casi più importanti, in pratica vengono sottoposti al tampone maggiormente persone che hanno avuto contatti con positivi, oppure, ad esempio, hanno già dimostrato di avere dei sintomi legati alla pandemia da coronavirus.

Per questo motivo, cresce fino al 8,30% il tasso di positività in provincia di Caserta, in considerazione dei 224 nuovi casi di contagio, fronte di 2697 tamponi processati. I guariti sono meno dei positivi, Oggi, sono infatti 179 punto ci sono due decessi da segnalare: uno a Marcianise e l’altro a Santa Maria Capua Vetere.