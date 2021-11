COVID A SCUOLA. Due maestre contagiate, bambini in quarantena per 7 giorni

SANTA MARIA A VICO – Nel comune di Santa Maria a Vico sono emersi due casi di contagio da coronavirus all’interno delle istituzioni scolastici. Si tratta di due maestre della scuola dell’infanzia cittadina. La positività ha portato la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Giovanni XXIII’ Carmen Crisci la sospensione delle attività didattiche in presenza di due sezioni della scuola dell’infanzia di Rosciano e di una sezione del plesso di San Marco fino al 19 novembre.

Sospensione delle attività didattiche in presenza anche per una quinta elementare del plesso Maielli da lunedì 15 novembre, dopo la positività dell’altra maestra, nell’attesa che vengano sottoposti gli alunni a tampone. Anche i bambini della scuola dell’infanzia dovranno sottoporsi al tampone, nel frattempo gli alunni saranno in quarantena.