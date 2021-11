COVID a scuola. Il sindaco proroga la chiusura dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore

PARETE – Nuovi casi di contagio da Covid si sono verificati nell’istituto “Suore Oblate del Sacro Cuore” di via Veneto a Parete. Per questo è stata prorogata la chiusura dell’Istituto fino al 29 novembre. Il responsabile dell’Istituto ha ritenuto “necessario predisporre ulteriori misure di contenimento dei contagi da Covid-19 e in particolare che in ragione del contagio del personale amministrativo e docente non risulta possibile la ripresa in presenza delle lezioni, soprattutto, perché, allo stato, non sono stati eseguiti tutti i tamponi di guarigione”. Per questo il sindaco Gino Pellegrino, ha ritenuto opportuno provvedere alla proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza.