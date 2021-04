COVID A SCUOLA. Positivi tre alunni, il sindaco chiude 2 plessi di un Istituto Comprensivo

CASAL DI PRINCIPE – Ancora contagi da Covid tra i banchi di scuola. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Spirito Santo” di Casal Di Principe ha dovuto sospendere le attività didattiche in presenza, del plesso Salvatore Nuvoletta e della primaria sita in via P. Gagliardi, per la riscontrata positività di un alunno nel primo plesso e di due nell’altro.

Per tale motivo il primo cittadino, Renato Natale, ha disposto la “chiusura e la conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza per sanificazione straordinaria plesso scolastico “Salvatore Nuvoletta” e della scuola primaria di via Gagliardi fino ad oggi, 16 aprile 2020 compreso, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione”. Quindi salvo ulteriori proroghe si ritornerà tra i banchi il prossimo 19 aprile.“