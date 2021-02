Covid al Buonarroti, disposta la chiusura dell’istituto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) A seguito della positività accertata al coronavirus di diversi alunni frequentanti la scuola media “M.Buonarroti” in via Como, dove si era parlato addirittura di un focolaio in diverse classi, l’Istituto scolastico rimarrà chiuso dal 4 febbraio 2021 e presumibilmente fino all’11 febbraio. Per tutto il periodo di chiusura verrà effettuata la Dad, mentre gli alunni diversamente abili ad eccezione di quelli frequentanti le classi dove si sono verificati i contagi ovvero 1B e 3 D, potranno usufruire della didattica in presenza come da progetto. Una chiusura inevitabile in attesa dell’esito di altri tamponi ancora da processare e che tranquillizza quella fetta di genitori che davanti al caos della disinformazione istituzionale, è stata costretta a tenere a casa i propri figli.